Toni Kroos testa positivo e é baixa no Real Madrid

“O Real Madrid comunica que o nosso jogador Toni Kroos deu positivo no teste realizado no dia de hoje”, refere o clube em comunicado.



O médio está em isolamento desde o dia 14 de maio, depois de ter estado em contacto direto com uma pessoa infetada, e falhou mesmo a vitória de domingo no terreno do Athletic Bilbau, por 1-0.



Na última jornada vai ser decidido o título da Liga espanhola, com o Atlético de Madrid, líder com 83 pontos, a entrar em campo com dois pontos de vantagem em relação ao Real Madrid. A equipa do Atlético, de João Félix, vai jogar no terreno do Valladolid, enquanto o Real Madrid recebe o Villarreal.