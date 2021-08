Tóquio2020. Canadá surpreende EUA e estreia-se numa final do futebol feminino

Jessie Fleming marcou o único golo do duelo norte-americano, aos 74 minutos, na sequência de uma grande penalidade cometida por Tierna Davidson sobre Deanne Rose, e colocou as canadianas na decisão da competição.



Após duas edições seguidas em que se ficou pelas meias-finais, arrecadando o ‘bronze’ em Londres2012 e Rio2016, o Canadá cumpriu o ditado “à terceira é de vez” e vai lutar pelo ‘ouro’ olímpico no Japão.



Os Estados Unidos, recordistas de medalhas de ouro (1996, 2004, 2008 e 2012), vencedores do Mundial2019 e uma das principais potências no futebol feminina, voltam a falhar a decisão de uns Jogos, à semelhança do que tinha acontecido no Rio2016, em que ‘caíram’ nos ‘quartos’.



Esta é, de resto, a primeira vez que as norte-americanas falham a conquista do ‘ouro’ em duas edições seguidas, desde que o torneio de futebol feminino foi incluído nos Jogos Olímpicos, em 1996.



Ainda hoje, Austrália e Suécia disputam a outra meia-final, em Yokohama, a partir das 12:00 (hora de Lisboa).



A final do torneio olímpico de futebol feminino joga-se na sexta-feira, no Estádio Olímpico, em Tóquio, enquanto o jogo de atribuição da medalha de bronze está agendado para quinta-feira, em Kashima.