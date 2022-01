Torino goleia Fiorentina 4-0 refreando-lhe as aspirações europeias

O jovem defesa costa-marfinense Wilfried Singo inaugurou o marcador aos 19 minutos, seguindo-se golos dos avançados croata Josip Brekalo, aos 23 e 31 minutos, e paraguaio Antonio Sanabria, aos 58.



Com este resultado, a Fiorentina mantém o sexto lugar, com os mesmos 32 pontos da Lazio e da Roma: o trio está a seis da Juventus, quinta, que no domingo venceu, por 4-3, no terreno da equipa de Mourinho.



O Torino, que, tal como a Fiorentina, tem um jogo a menos, subiu a nono, com os mesmos pontos de Sassuolo e Empoli.



O Inter comanda isolado com 49 pontos e menos um jogo, seguido, a um ponto, do rival AC Milan, com 48, enquanto o Nápoles fechada o pódio provisório, com 43.