Tottenham apanha Liverpool no terceiro lugar, Carvalhal empata na casa do último

Na 33.ª jornada, a equipa do treinador português empatou a uma bola com o ‘lanterna vermelha’ da prova, mas continua quatro pontos acima da zona de descida, enquanto os ‘spurs’ aproveitaram da melhor forma o nulo do Liverpool com o Everton para se colarem aos ‘reds’, com os londrinos a terem ainda menos um jogo disputado.



A passar por uma excelente fase, o dinamarquês Eriksen foi a figura do Tottenham ao marcar os dois golos da sua equipa, aos 52 e 63 minutos. Pelo meio, aos 57, o senegalês Diouf ainda deu alguma esperança ao Stoke City, que continua no penúltimo lugar, a quatro pontos da salvação.



Com este triunfo, o ‘spurs’ mantém-se na luta pelo segundo lugar da Premier League, colocando-se a apenas um ponto do Manchester United, de José Mourinho, que ainda hoje joga no campo do líder Manchester City.



Na casa do último classificado, o Swansea City chegou a estar a perder, quando Jay Rodriguez, aos 54 minutos, colocou o West Brom na frente, mas Abraham, aos 75, refez a igualdade e deu um ponto à formação de Carvalhal, que continua sem poder contar com Renato Sanches, lesionado.



Com Adrien Silva a tempo inteiro, o Leicester City foi surpreendido em casa pelo Newcastle, que venceu por 2-1 com golos de Shelvey, aos 18 minutos, e do espanhol Perez, aos 75. Vardy reduziu a diferença, aos 84.



Bournemouth e Crystal Palace empataram (2-2), assim como Brighton e Huddersfield (1-1), enquanto o Burnley foi vencer a casa do Watford, por 2-1, e continua na luta pelas competições europeias.