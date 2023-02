Tottenham bate Chelsea no dérbi londrino e aproxima-se do terceiro lugar

No Estádio dos ‘spurs’, o tento inaugural saiu dos ‘pés’ de Oliver Skipp, nos primeiros segundos do segundo tempo, após um mau alivio do ex-Benfica Enzo Fernández, colocando a bola à mercê para o disparo colocado do médio britânico, que se estreou a marcar pela equipa principal.



Na reta final, o sul-coreano Son, hoje suplente utilizado, entrou em campo para bater o pontapé de canto que permitiu ao Tottenham fazer o 2-0, com a bola a ser desviada pelo central Dier Eric antes de Harry Kane (82 minutos) encostar à ‘boca’ da baliza.



Nos ‘blues’, o internacional português João Félix, emprestado pelos espanhóis do Atlético de Madrid até final da temporada, foi titular pela quarta vez consecutiva, sendo substituído aos 83 minutos.



Com este triunfo, os ‘spurs’ mantêm o quarto lugar, mas agora com 45 pontos, contra os 49 do Manchester United (terceiro classificado), que tem menos um jogo. Já o Chelsea é 10.º, com 31, os mesmos do Aston Villa.



O Arsenal, adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga Europa, ainda com um encontro em atraso, lidera a Premier League, com 57 pontos, mais dois do que o campeão Manchester City, segundo classificado.