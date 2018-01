Tottenham consolida quinto lugar na "Premier League"

Mário Aleixo - RTP 05 Jan, 2018, 07:53 / atualizado em 05 Jan, 2018, 07:57 | Futebol Internacional

A jogar em casa, o Tottenham viu-se em desvantagem aos 70 minutos, quando o médio espanhol Pedro Obiang visou de forma indefensável a baliza à guarda de Hugo Lloris.



A equipa comandada pelo argentino Mauricio Pochettino reagiu da melhor forma e, aos 84 minutos, o sul-coreano Son Heung-Min rematou de fora da área sem hipóteses para o espanhol Adrián.



Com o empate, o West Ham ultrapassa o Bournemouth e está agora em 15° lugar. O Tottenham está no quinto lugar mas a três pontos dos lugares que dão acesso à "Champions".



Concluída a 21ª jornada, o Manchester City lidera isolado a "Premier League" com 62 pontos, mais 15 do que o Manchester United, comandado por José Mourinho, em segundo com 47 pontos.



Na terceira posição está o Chelsea, com 46 pontos.