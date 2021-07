Tottenham contrata Bryan Gil ao Sevilha e `oferece` Erik Lamela aos sevilhanos

Em comunicado divulgado no site oficial, o Tottenham informou que o jovem extremo, de 20 anos, assinou contrato por cinco temporadas, até 2026, sendo que os londrinos deverão pagar aos sevilhanos entre 20 e 25 milhões de euros pela transferência, de acordo com a comunicação social inglesa.



Além dessa verba fixa, os 'spurs' incluíram no negócio o passe do internacional argentino Erik Lamela, que se vinculou ao Sevilha por três anos, até 2024, anunciou o emblema andaluz, no qual alinha o português Rony Lopes.



Bryan Gil, que se encontra ao serviço da seleção espanhola nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, formou-se no Sevilha, estreando-se pela equipa principal em 2018/19, antes de ser cedido a Leganés e Eibar nas duas últimas temporadas.



Esta é a segunda contratação do técnico Nuno Espírito Santo ao comando do Tottenham, após ter recrutado o guarda-redes italiano Pierlugi Gollini à Atalanta, por empréstimo.



Já Erik Lamela, de 29 anos, fecha um ciclo de oito temporadas no Tottenham, ao qual tinha chegado em 2013, depois de passagens por River Plate e Roma. Pelos 'spurs', realizou 257 jogos e marcou 37 golos.