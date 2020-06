Tottenham de José Mourinho regressa às vitórias

O "hiato" de triunfos dos "spurs" chegou ao fim num dérbi londrino decidido por um autogolo do checo Tomas Soucek, aos 64 minutos, e um golo do inevitável Harry Kane, aos 82, já depois de o sul-coreano Son ter visto ser-lhe anulado um tento na primeira parte, por fora de jogo.Os portugueses Gedson Fernandes, do lado do Tottenham, e Xande Silva, no West Ham, fizeram parte das escolhas dos dois técnicos, mas acabaram por não sair do banco de suplentes.Já o West Ham segue em zona perigosa, arriscando-se mesmo a cair para os lugares de despromoção nesta jornada.





Leicester marca passo







No jogo que abriu a 31.ª ronda, o Leicester voltou a ceder pontos, não saindo de um nulo (0-0) na receção ao Brighton. Os visitantes dispuseram mesmo de uma soberana situação para marcar no primeiro tempo, só que Kasper Schmeichel opôs-se com eficácia à grande penalidade apontada por Neal Maupay.Os "foxes", que continuam sem contar com o internacional português Ricardo Pereira, a recuperar da grave lesão no joelho, mantêm-se no terceiro posto, mas podem ver o Chelsea, quarto colocado, aproximar-se na classificação, caso os "blues" vençam o Manchester City na quinta-feira.