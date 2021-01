Tottenham de Mourinho esbanja dois pontos em casa

Os "spurs" adiantaram-se no marcador aos 25 minutos, por Harry Kane, a rematar de cabeça sem hipóteses de defesa para o guarda-redes francês Alphonse Aréola, na conclusão de um cruzamento do lateral esquerdo Sergio Reguilon, e o Fulham restabeleceu o empate já na segunda parte, aos 74 minutos, pelo avançado português Ivan Cavaleiro, formado no Benfica, com um excelente golpe de cabeça.



Voltou a acontecer ao Tottenham o que sucedeu em alguns jogos anteriores, a equipa chega primeiro ao golo e depois recua no terreno, permite que o adversário tome conta do jogo e acaba por permitir o empate.



O avançado sul-coreano Son ainda teve oportunidade para "matar" o jogo aos 71 minutos, num contra-ataque em que fez a bola embater na base do poste da baliza do Fulham, para, três minutos depois, Ivan Cavaleiro fixar o resultado final.



O avançado do Benfica, Carlos Vinicius, emprestado ao Tottenham, foi lançado por Mourinho aos 81 minutos, a render o médio francês N’Dombele, mas já não pôde mudar o rumo dos acontecimentos.



Com mais estes dois pontos perdidos, a equipa de José Mourinho desperdiçou a oportunidade de subir ao último lugar do pódio e segue em sexto lugar, com 30 pontos, numa tabela liderada pelo Manchester United, com 36 pontos, seguido de Liverpool, com 33, Manchester City, Leicester e Everton, todos com 32, enquanto o Fulham segue em 18.º, com 12 pontos.