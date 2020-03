Tottenham de Mourinho soma terceiro jogo sem vencer no campeonato

A equipa da casa, atual 10.ª classificada da prova, com menos dois pontos do que a formação orientada por Mourinho, que é oitava, adiantou-se no marcador aos 13 minutos, com um golo de Wood.



Dele Ali converteu, aos 50 minutos, a grande penalidade que permitiu o empate do Tottenham, que nas duas rondas anteriores perdeu com o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, e com o Chelsea.