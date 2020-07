Tottenham de Mourinho vence Leicester 3-0 e ainda alimenta ilusão da Liga Europa

O terceiro êxito consecutivo da equipa de José Mourinho, raro neste campeonato, permitiu ultrapassar em dois pontos o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, que na segunda-feira recebe o Crystal Palace e que também luta por possível vaga na Liga Europa.



Arsenal, que no sábado afastou o Manchester City, Manchester United e Chelsea, que se defrontam neste momento, vão decidir a Taça de Inglaterra: a menos que os ‘gunners’ a vençam, o sexto classificado garante igualmente lugar na segunda competição do continente europeu.



A tarefa dos ‘spurs’, que teve Gedson Fernandes no banco, começou a ser facilitada logo aos seis minutos em remate que desviou em James Justin, acabando no fundo das redes.



Depois, foi a vez do inevitável Harry Kane brilhar, com dois golos, o primeiro aos 37, ao desmarcar-se na área e a rematar, de primeira, com o pé esquerdo.



Volvidos somente três minutos, em lance individual na esquerda, na qual tirou um defesa do caminho, atirou em arco para o golo mais belo do dia.



O Leicester é quarto e tem os mesmos 62 pontos do Manchester United, quinto, a quem basta pontuar na quarta-feira em casa com o West Ham para se apresentar na última jornada em vantagem para assegurar a ‘Champions’.



O Bournemouth tinha, em casa, uma rara oportunidade de tentar sair da zona de despromoção, contudo perderia por 0-2 ante o Southampton, que ainda desperdiçou um penálti.



O Southampton é 11.º com 49 pontos, enquanto o Bournemouth, que perto do fim viu o videoárbitro anular-lhe o que seria o 1-1, antes de sofrer o segundo tento, é 19.º e penúltimo com os mesmos 31 pontos do Aston Villa (18.º) e a três da salvação.



O desejado 17.º lugar está ocupado pelo Watford, a quem basta empatar no desafio desta ronda para atirar o Bournemouth para a segunda.