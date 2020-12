Tottenham de Mourinho vence Stoke City 3-1 e está nas `meias` da Taça da Liga

Depois de três jogos sem ganhar no campeonato -- com duas derrotas e um empate --, os 'spurs' voltaram aos triunfos, juntando-se assim ao Manchester City, que goleou fora o Arsenal por 4-1, e ao Brentford, do 'championship', que se impôs por 1-0 em casa do Newcastle.



Everton e Manchester United discutem ainda hoje a última vaga para a 'final four'.



Aos 22 minutos, o galês Gareth Bale não precisou de tirar os pés do chão para cabecear um longo lançamento para a área, surpreendendo a defesa com o golo que ao intervalo traduzia a total superioridade da equipa de Mourinho.



O Stoke City esboçou uma reação no segundo tempo, traduzida em golo de Jordan Thompson, a encostar ao segundo poste, num lance em que a defesa forasteira não estava alinhada.



Os 'spurs' não abanaram e, aos 70, Davies, de fora da área e com remate cruzado, recolocou o Tottenham no comando, definitivo quando, aos 81, o inevitável Harry Kane aguentou a pressão de um defesa e 'fuzilou' para o 3-1 final.