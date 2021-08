Tottenham, de Nuno Espírito Santo, fecha pré-época com vitória sobre o Arsenal

Em White Hart Lane, o único golo foi assinado pelo sul-coreano Heung-Min Son, aos 79 minutos, numa partida na qual os portugueses Cédric Soares e Nuno Tavares começaram no banco de suplentes dos ‘gunners’ e entraram na fase final da partida.



Os ‘spurs’ fecharam a pré-época com três triunfos e dois empates nos cinco jogos de preparação realizados, antes de receberem o campeão Manchester City, no próximo domingo, na primeira jornada da Premier League.



Já o Arsenal, que se vai estrear no campeonato na sexta-feira, em casa do recém-promovido Brentford, não alcançou qualquer vitória na pré-temporada, averbando três desaires e um empate.