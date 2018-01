Tottenham empata e fica mais longe do quarto lugar da liga inglesa

Lusa 21 Jan, 2018, 18:49 | Futebol Internacional

Com o português Cedric no onze titular, o Southampton viu-se em vantagem aos 12 minutos, com um autogolo do defesa colombiano Davinson Sanchez.



Apenas três minutos depois, Harry Kane, o melhor marcador da liga inglesa, aproveitou um canto Cobrado por Ben Davies para, de cabeça, fazer o empate.



O Tottenham segue no quinto posto, o último que dá acesso às competições europeias, com 45 pontos, menos dois do que o Liverpool, que na segunda-feira joga com o Swansea.



O Southampton, que não vence há 11 jogos, desceu para a zona de despromoção, com 22 pontos, menos um do que o Stoke, 17.º classificado.