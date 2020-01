Tottenham forçado a segundo jogo na Taça de Inglaterra após empate com Southampton

Em Southampton, a formação londrina colocou-se em vantagem aos 58 minutos, por Son Heung-Min, a passe de Erik Lamela, que dois minutos antes tinha entrado em campo para o lugar de Gedson Fernandes.



A três minutos do final do encontro, o Southampton adiou a decisão para um segundo encontro, a disputar em Londres, com um golo do marroquino Sofiane Boufal, após passe de Danny Ings.



O West Ham foi a única equipa da 'Premier League' a ficar fora dos ‘oitavos’ ao perder por 1-0 em casa com o West Bromwich, líder do ‘Championship’, com um golo de Conor Townsend, aos nove minutos.



O Norwich, último classificado da liga inglesa, garantiu presença nos ‘oitavos’ ao impor-se na casa do Burnley, 13.º classificado, por 2-1.



Hanley e Drmic marcaram aos 53 e 57 minutos, respetivamente, os golos que garantiram o triunfo do Norwich, tendo Pieters reduzido, aos 72, para a equipa da casa.



O Sheffield United e o Leicester também asseguraram presença na quinta eliminatória, ao imporem-se por 1-0 e 2-0, respetivamente, no terreno do Brentford e do Millwall, ambos da segunda liga.



O Newcastle vai ser obrigado a segundo jogo com o Oxford United, depois de hoje ter empatado sem golos, em casa, com a formação do terceiro escalão do futebol inglês.