Tottenham perde com West Ham por 1-0

05 Mai, 2017

Com o português José Fonte no 'onze' inicial, coube ao médio argentino Manuel Lanzini sentenciar a partida aos 65 minutos, pondo termo a uma série de nove vitórias consecutivas do Tottenham na competição.



A equipa londrina, que poderia matematicamente ter assegurado hoje o segundo lugar, fica assim com 77 pontos, mais oito do que o Liverpool, terceiro, com três jogos ainda por disputar.



A derrota do Tottenham beneficia diretamente o Chelsea que, em caso de vitória em casa na segunda-feira frente ao Middlesbrough, fica mais perto de se sagrar campeão de Inglaterra (tem atualmente 81 pontos).



O West Ham, por seu turno, é agora nono, com 42 pontos.