Tottenham perde em casa

Em Londres, os ‘spurs’ tiveram um primeiro tempo do encontro da 13.ª jornada para esquecer, por culpa dos golos apontados por Callum Wilson, aos 31 minutos, e Miguel Almirón, aos 40, com a resposta dos londrinos a chegar após o descanso, por Harry Kane (54).



Com esta derrota, o Tottenham mantém os mesmos 23 pontos, no último lugar do pódio, a três do Manchester City (segundo) e a cinco do líder isolado, o rival Arsenal.



Já os ‘magpies’ ‘saltam’ para o quarto posto, com 21, os mesmos do Chelsea (quinto).



Mais cedo, o Arsenal manteve o primeiro lugar, mas, agora, com menos margem para os perseguidores, face ao empate em Southampton (1-1), enquanto o Fulham, do português Marco Silva, foi a Leeds vencer por 3-2.



A equipa liderada por Mikel Arteta colocou-se a vencer bem cedo na partida, quando Ben White serviu Xhaka, aos 11 minutos, para uma finalização na grande área, porém, após o descanso, os ‘saints’ repuseram a igualdade, por intermédio de Stuart Armstrong (65).



Nos ‘gunners’, o médio luso Fábio Vieira foi opção na reta final, enquanto o compatriota Cédric Soares ainda procura estrear-se na edição 2022/23 da prova e voltou a ficar no banco de suplentes.



Em Elland Road, os ‘cottagers’, com João Palhinha de início, começaram a perder, face ao tento do ex-Benfica Rodrigo (20 minutos), mas conseguiram reagir pouco depois por Mitrovic (26), com Boby Reid (74) a operar a reviravolta já no segundo tempo, antes de Willian (84) sentenciar o desafio, que deixa o Fulham na sétima posição, com 18 pontos.



Crysencio Summerville (90+1), no período de descontos, ainda foi a tempo de encurtar distâncias para a margem mínima (3-2).



Em ‘maus lençóis’ continua o Wolverhampton, por culpa do sétimo desaire consentido na Premier League, desta vez na receção ao Leicester (4-0), que ganhou um novo fôlego na luta pela fuga aos lugares perigosos da tabela.



Um grande golo fora de área do belga Tielemans desfez o ‘nulo’, aos oito minutos, abrindo caminho para Barnes (19) deixar muito confortáveis os ‘foxes’, que ainda mais ficaram quando James Maddison (66) e Jamie Vardy (80) deixaram o resultado com números goleadores.



No Estádio Molineux, os lusos José Sá, João Moutinho, Rúben Neves, Matheus Nunes e Daniel Podence foram titulares, enquanto Nélson Semedo foi lançado no decorrer da segunda parte e Gonçalo Guedes não saiu do ‘banco’.



Nottinham Forest (20.º lugar), Wolverhampton (19º) e Leeds (18.º) somam todos nove pontos nos três lugares de despromoção.



Pelo mesmo resultado, diante do Brentford, o Aston Villa voltou aos bons resultados no Villa Park, em Birmingham, naquele que foi o primeiro encontro depois do despedimento do técnico Steven Gerrard.



O golo de ‘rajada’ do jamaicano Leon Bailey, logo aos dois minutos, e um ‘bis’ de Danny Ings (sete e 14), o último de penálti, resolveram, praticamente, o desafio, que não terminou sem que Ollie Watkins (59) inscrevesse o nome na lista de marcadores.