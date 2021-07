Tottenham procura segurar Harry Kane no plantel

”, disse Paratici em entrevista à Sky Sport.O dirigente revelou que ainda não falou com o avançado para não o perturbar, porque este está ao serviço da Inglaterra no Euro2020 de futebol, disputando as meias-finais do torneio frente à Dinamarca.Harry Kane, de 27 anos, já manifestou a possibilidade de deixar o clube este verão, de modo a dar um novo rumo na carreira, tendo sido avançada a possibilidade de o Manchester City tentar contratar o avançado.No Euro2020, o avançado já apontou três golos.

O português Nuno Espírito Santo foi confirmado recentemente como o novo treinador do Tottenham, tendo assinado um contrato de duas temporadas.