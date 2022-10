Tottenham protagoniza reviravolta, Chelsea goleado em Inglaterra

Após duas derrotas seguidas na prova, o Tottenham regressou aos triunfos no campo do Bournemouth (3-2), num encontro em que recuperou de uma desvantagem de 2-0, e beneficiou da primeira derrota do Chelsea sob o comando de Graham Potter, que caiu com estrondo (4-1) no terreno do Brighton, o antigo clube do técnico inglês.



Mesmo com um golo de Rúben Neves, o Wolverhampton somou o seu terceiro jogo seguido sem vitórias ao empatar na casa do Brentford (1-1), enquanto o Newcastle se isolou no quarto lugar, com uma goleada sobre o Aston Villa (4-0), ainda sem Unai Emery.



Dias depois do polémico empate (1-1) com o Sporting na ‘Champions’, o Tottenham teve um arranque de jogo para esquecer com Bournemouth e após a primeira hora de jogo perdia por 2-0, com Moore a bisar para a equipa da casa, aos 22 e 49 minutos.



Contudo, os londrinos acabaram por protagonizar a inesperada reviravolta, com o uruguaio Bentancur a marcar o tento da vitória nos descontos, ao 90+2 minutos, já depois de remates certeiros de Sessegnon (57) e Davies (73).



Os ‘spurs’ continuam no terceiro posto a dois pontos do Arsenal, que vai atuar nesta ronda, e agora com dois de vantagem sobre o Newcastle.



Ao 10.º jogo no comando, Potter sofreu o primeira desaire no Chelsea em todas as provas e um resultado bem pesado no regresso a Brighton, com a equipa da casa a vencer por 3-0 já ao intervalo, com golos de Trossard (cinco minutos), Loftus-Cheek (na própria baliza aos 14) e Chalobah (também na própria baliza aos 42).



Na segunda parte, Havertz, aos 48 minutos, ainda reduziu, mas Gross confirmou a goleada nos descontos, aos 90+2.



O Brighton é sétimo classificado, com 18 pontos.



Em dificuldade, em zona de despromoção (18.º lugar), continua o Wolverhampton, que com cinco portugueses no ‘onze’ e dois como suplentes utilizados empatou com o Brentford, com Neves a marcar aos 52 minutos, depois de Mee ter dado vantagem à equipa da casa, aos 50.



Já nos descontos, o avançado espanhol Diego Costa foi expulso por agressão a um jogador do Brentford.



Com dois golos e duas assistências de Wilson, o Newcastle subiu a lugar de acesso à ‘Champions’, numa goleada sobre um Aston Villa que só vai poder contar com o espanhol Unai Emery, o seu novo técnico, a partir de novembro.



Destaque ainda para o triunfo do Crystal Palace na receção ao Southampton (1-0).