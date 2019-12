Tottenham recorre da suspensão de três jogos ao sul-coreano Son

"Em países como o meu, por exemplo, com a nossa cultura, diriam que Rüdiger é um jogador inteligente. Mas neste país - e essa é uma das razões pelas quais eu me apaixonei por ele em 2004 - não dizemos que ele é esperto. Usamos outras palavras, que prefiro não pronunciar", disse Mourinho, treinador do Tottenham.



Na sequência de uma disputa no duelo londrino, o avançado sul-coreano caiu e levantou os pés atingindo o abdómen do alemão. O árbitro Anthony Taylor nada assinalou, mas, após consultar o videoárbitro (VAR), expulsou Son.



"Rüdiger deve estar a fazer exames no hospital para ver se partiu as costelas, porque foi muito violento", ironizou Mourinho, na conferência de imprensa após o encontro, que o Chelsea venceu por 2-0, no terreno adversário.



No seguimento da expulsão, Rüdiger foi alvo de insultos racistas por parte de adeptos do Tottenham, que foram testemunhados pela equipa de arbitragem.



O Tottenham já conseguiu retirar um cartão vermelho a Son no início de novembro, após uma partida contra o Everton, na qual o avançado foi expulso depois de uma entrada que lesionou com gravidade o médio português André Gomes.



Uma comissão independente entendeu que não houve ligação direta entre o gesto de Son e a fratura no tornozelo direito do internacional português.