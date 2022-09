Tottenham recupera do desaire em Alvalade com goleada ao Leicester

Dias depois do desaire em Alvalade com o Sporting para a Liga dos Campeões (2-0), o Tottenham regressou aos triunfos e Son, melhor marcador do campeonato na época transata, a par de Salah (Liverpool), registou os primeiros golos na temporada, depois de ter ficado a zero nos primeiros seis jogos.Em Londres, o avançado sul-coreano até iniciou o encontro no banco (foi lançado aos 59 minutos), mas foi a tempo de assinar três golos, aos 73, 84 e 88, reforçando a goleada dos ‘spurs’.O Leicester City, que continua a não poder contar com Ricardo Pereira devido a lesão, até esteve na frente no marcador, quando o belga Tielemans converteu com sucesso uma grande penalidade, aos seis minutos, mas Harry Kane respondeu logo a seguir, aos oito, com o empate.Numa primeira parte frenética, aos 21 minutos, Eric Dier, antigo jogador do Sporting, completou a reviravolta, mas o Leicester City respondeu por Maddison, aos 41, deixando tudo empatado ao intervalo.Na segunda parte, antes de Son aparecer em cena, o uruguaio Bantacur colocou novamente o Tottenham na frente, aos 47 minutos.Com este resultado, o emblema londrino passou a somar 17 pontos e igualou o Manchester City no topo , ficando agora ‘spurs’ e ‘citizens’ à espera de um deslize do Arsenal, que joga no domingo no campo do Brentford, para fechar a ronda na frente.Por seu lado, o Leicester City segue no último lugar com apenas um ponto em sete jogos.

Antes, no norte de Inglaterra, o Newcastle empatou (1-1) na receção ao Bournemouth.





(Com Lusa)