Tottenham regressa às vitórias

O médio dinamarquês Jacob Bruun Larsen adiantou o Burnley aos 25 minutos, mas o defesa espanhol Pedro Porro (ex-Sporting), restabeleceu a igualdade sete minutos depois, com o neerlandês Micky van de Ven a fixar o resultado final aos 82.



Com a vitória neste encontro da 36.ª jornada, o Tottenham segue no quinto lugar com 63 pontos e ainda sonha com o apuramento para a Liga dos Campeões, já que está a quatro pontos do Aston Villa, quarto classificado, ao passo que o adversário tem 24 e é penúltimo, estando já condenado à descida de divisão.



Já o Newcastle, que está em sexto com 57 pontos, empatou em casa com o Brighton, 10.º com 48, com os forasteiros a marcarem primeiro, por intermédio do defesa neerlandês Joel Veltman (18 minutos), e a formação anfitriã a igualar aos 45+5, por Sean Longstaff.



Nos outros jogos do dia em Inglaterra, o Brentford venceu fora o Bournemouth (2-1), o West Ham recebeu e bateu o Luton (3-1), o Everton ganhou ao lanterna-vermelha Sheffield United (1-0) e o Crystal Palace conquistou o triunfo na casa do Wolverhampton (3-1).



No Everton (15.º com 40 pontos), os portugueses André Gomes e Chermiti foram lançados em campo aos 69 e 79 minutos, respetivamente, enquanto Beto e João Virgínia não saíram do banco.



Quanto ao Wolverhampton (13.º com 46), os portugueses Nélson Semedo e Toti foram titulares, enquanto Pedro Neto ficou fora por lesão.



E o Manchester City, com Bernardo Silva e Rúben Dias no 'onze', venceu fora o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, por 4-0, ultrapassando o Arsenal no topo da tabela da Liga inglesa de futebol.



O defesa croata Josko Gvardiol inaugurou o marcador, aos 13 minutos, e voltou a faturar, aos 71, após assistência de Bernardo Silva, já depois de Phil Foden ter marcado para os 'citizens' também após passe do internacional luso.



Já nos descontos, aos 90+6, o avançado argentino Julián Álvarez fechou a contagem, com o City a encaixar os três pontos que lhe dão o primeiro lugar da Premier League, com 85 pontos, mais dois do que o Arsenal.



O internacional português Matheus Nunes esteve no banco dos suplentes da formação de Manchester e o compatriota João Palhinha foi titular no Fulham, que é 14.º classificado com 44 pontos.