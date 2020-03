Tottenham revela que Bergwijn tem entorse no tornozelo e falha jogo em Leipzig

O futebolista holandês do Tottenham Steven Bergwijn “sofreu uma entorse significativa no tornozelo esquerdo”, informou este domingo a equipa treinada por José Mourinho, e vai falhar o encontro da segunda mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, em Leipzig.