Tottenham sobe a terceiro na Premier League

Em Londres, no encontro do 16.ª jornada, os ‘spurs’ andaram sempre a correr atrás do resultado, face aos golos de Summerville, aos 10 minutos, e do ex-Benfica Rodrigo (43), com Harry Kane a marcar pelo meio (25).



No segundo tempo, a toada manteve-se, depois de Ben Davies (51) voltar a repor a igualdade, antes de Rodrigo ‘bisar’ e colocar de novo na frente o Leeds (76), que acabou por ser infeliz na reta final do desafio, por culpa do ‘bis’ decisivo do uruguaio Rodrigo Bentancur (81 e 83).



Desta forma, os londrinos passam a somar 29 pontos, no terceiro posto, contra os 32 do campeão e segundo colocado Manchester City, que foi derrotado em casa pelo Brentford (2-1), e 34 do líder Arsenal, que ainda hoje visita o Wolverhampton.



O quarto posicionado é o Newcastle, com 27 pontos, mas recebe ainda hoje o Chelsea. Já o Leeds, que terminou o jogo reduzido a 10 jogadores, face à expulsão de Tyler Adams, é 14.º, com 15.



Em Anfield Road, outro uruguaio, Darwin Núñez, esteve em evidência e foi decisivo para o Liverpool superar o Southampton, que fez o golo por Che Adams, aos nove minutos.



O antigo jogador do Benfica foi autor de um ‘bis’, aos 21 e 42 minutos, já depois do brasileiro Firmino ter aberto o ativo, aos seis, para a equipa do luso Fábio Carvalho, lançado aos 87.



A equipa comandada por Jürgen Klopp aproximou-se dos lugares europeus, ocupando agora o sexto lugar (22 pontos), a um do quinto Manchester United, que tem menos um jogo.



Um golo solitário de Gibbs-White, aos 54 minutos, revelou-se suficiente para o Nottingham Forest (18.º, com 13) vencer o Crystal Palace (1-0) e deixar a cauda da tabela, que pertence agora ao Wolverhampton.



Com vida difícil na Premier League continua o Everton, que hoje não teve na ficha de jogo o luso Rúben Vinagre, após novo desaire, desta vez em Bournemouth (3-0).



O médio Marcus Tavernier (18 minutos) e os avançados Kieffer Moore (25) e Jaidon Anthony (69) construíram o resultado esclarecedor para o emblema do sul de Inglaterra, atual 13.º classificado, com 16 pontos.



Os ‘toffees’ são a primeira equipa acima da zona de despromoção, com 14 pontos, os mesmos do West Ham, que somou a terceira derrota seguida ante o Leicester (2-0), em Londres, por culpa dos golos de James Maddison (08) e Harvey Barnes (78).



Mais cedo, um ‘bis’ de Ivan Toney deu a vitória ao Brentford na casa do Manchester City (2-1), um desfecho que pode deixar os 'citizens' mais longe da liderança.



No Etihad Stadium, em Manchester, o ponta de lança Ivan Toney colocou o emblema visitante na frente do marcador, à passagem do minuto 16, mas, no período de descontos do primeiro tempo, o helvético Manuel Akanji serviu Phil Foden (45+1) para o tento da igualdade.



Apesar dos ‘citizens’ terem dominado todo o segundo tempo, construindo várias jogadas para marcar, o Brentford soube aproveitar melhor o espaço concedido, para, aos 90+7 minutos, garantir o triunfo, novamente pelos ‘pés’ do avançado britânico, que só não fez, pouco depois, o ‘hat-trick’, porque De Bruyne estava no sítio certo para cortar a bola.



Na equipa comandada pelo espanhol Pep Guardiola, João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares, enquanto Rúben Dias não saiu do banco.



Esta foi a primeira derrota do campeão inglês em jogos caseiros na presente edição da Premier League.