Tottenham supera Wolves e sobe ao quarto lugar em Inglaterra

03 Nov, 2018

O argentino Erik Lamela, aos 27 minutos, o brasileiro Lucas Moura, aos 30, e Harry Kane, aos 61, deram um avanço, aparentemente, confortável aos londrinos, mas os locais responderam através de duas grandes penalidades.



Rúben Neves, um dos cinco portugueses que alinhou de início no 'onze' do compatriota Nuno Espírito Santo, juntamente com Rui Patrício, João Moutinho (saiu aos 62 minutos), Hélder Costa (84) e Ivan Cavaleiro (62), marcou aos 68 minutos e o mexicano e ex-benfiquista Raúl Jiménez aos 79.



Os 'spurs' conseguiram, porém, segurar os três pontos e passaram a contar 24, juntando-se ao Chelsea, terceiro, com os mesmos 24, mas menos um jogo (recebe no domingo o Crystal Palace), e mais um do que o Arsenal, que empatou 1-1 com o Liverpool.



Os 'reds', que se isolaram na frente, com 27 pontos, mais um do que o Manchester City, anfitrião domingo do Southampton, marcaram primeiro, por James Milner, aos 61 minutos, mas, aos 82, o francês Alexandre Lacazette marcou o tento do adversário do Sporting na Liga Europa.



Antes, o Everton, do treinador português Marco Silva, venceu na receção ao Brighton, por 3-1, e aproximou-se do oitavo lugar, ficando a um ponto do Watford, derrotado por 1-0 no reduto do Newcastle.



Em Goodison Park, o médio André Gomes foi titular e esteve a tempo inteiro na formação na casa, num encontro em que a grande figura foi o avançado brasileiro Richarlison, que fez dois golos, aos 26 e 77 minutos.



Pelo meio, aos 50 minutos, Coleman também marcou para o Everton, enquanto Dunk, aos 33, fez o único tento dos forasteiros.



No primeiro jogo desde o falecimento do seu presidente, o tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, o Leicester, com Ricardo Pereira no 'onze', foi ao País de Gales vencer o Cardiff por 1-0, com um golo de Gray, aos 55 minutos.



Destaque ainda para a goleada caseira imposta pelo West Ham ao Burnley, por 4-2, com um 'bis' do brasileiro Felipe Anderson, um resultado que deixa os londrinos mais longe da zona de despromoção.



O dia iniciou com a vitória do Manchester United, de José Mourinho, em Bournemouth, por 2-1, com um golo de Marcus Rashford já em tempo de compensação, aos 90+2 minutos.



O Bournemouth, que é até agora a 'equipa sensação' desta edição da Premier League, esteve em vantagem no marcador, graças a um tento de Wilson, aos 11 minutos, mas ainda antes do intervalo, aos 35, o francês Martial refez a igualdade.



Com este triunfo, o Manchester United subiu ao sétimo lugar do campeonato, em igualdade pontual, precisamente, com o Bournemouth, sexto.