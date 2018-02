Tottenham vence Arsenal

Lusa 10 Fev, 2018, 16:21 | Futebol Internacional

A superioridade da equipa anfitriã durante grande parte do encontro foi premiada já depois do intervalo, aos 49 minutos, quando Kane concretizou o 23.º golo no campeonato, concluindo copm um desvio certeiro de cabeça o cruzamento do defesa galês Ben Davies.



O avançado consolidou o estatuto de melhor marcador da prova, com mais dois golos do que o egípcio Mohamed Salah (Liverpool) e o Tottenham ultrapassou o Liverpool e o Chelsea, quarto e quinto classificados, respetivamente, que têm menos um encontro disputado.



Enquanto os 'spurs' deram um passo importante com vista ao objetivo de terminarem num dos postos de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões, o Arsenal atrasou-se nessa 'batalha', mantendo-se no sexto lugar, o primeiro que não permite a qualificação para qualquer competição europeia.



A Liga inglesa é liderada de forma destacada pelo Manchester City, que hoje recebe o Leicester, oitavo classificado, com 13 pontos de vantagem sobre o rival citadino Manchester United, treinado pelo português José Mourinho.