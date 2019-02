Tottenham vence e sobe provisoriamente ao segundo lugar da liga inglesa

Lusa Comentários 02 Fev, 2019, 15:51 / atualizado em 02 Fev, 2019, 15:53 | Futebol Internacional

Com a terceira vitória consecutiva, obtida com o um golo do sul-coreano Song Heung-min, aos 83 minutos, os londrinos somaram 57 pontos, mais um do que o Manchester City, que no domingo recebe o Arsenal.



O Newcastle, que na quarta-feira se impôs ao City, campeão em título, por 2-1, mantém-se no 14.º posto, com 24 pontos, a distantes 37 do líder, o Liverpool, que na segunda-feira visita o West Ham.