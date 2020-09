Tottenham vence em Southampton com `tempestade perfeita` da dupla Son e Kane

Os dois internacionais tiveram uma tarde inspirada, com Son a marcar um ‘póquer’, todos com assistência de Kane, um dia depois de os ‘spurs’ anunciarem a chegada do seu filho pródigo, Gareth Bale, por empréstimo do Real Madrid.



O início não foi bom para Mourinho, que viu a sua equipa a perder a partir dos 32 minutos, com um golo de Ings, o que parecia antever nova entrada em falso, depois de na jornada inaugural ter perdido em casa com o Everton (1-0).



Foi uma fase de algum desnorte da equipa londrina, que fez temer o pior, mas o guarda-redes Hugo Lloris, com algumas intervenções de classe, manteve a equipa no jogo, até chegar a ‘dupla perfeita’ e o jogo em profundidade, ao jeito de Son.



O sul-coreano foi assistido por Kane, aos 45+2, 47, 64 e 73, e o internacional inglês ainda fez o 5-1, aos 82, numa recarga a um primeiro remate de Lamela. Para os ‘The Saints’, Ings ainda bisou, de grande penalidade, aos 90.



O jogo foi de ‘recordes’, para Son por ter alcançado o seu primeiro ‘póquer’ na Liga Inglesa, competição em que nunca tinha marcado até um ‘hat trick’, enquanto Kane foi o primeiro da história a estar diretamente ligado a cinco golos.



Ainda hoje, na Liga inglesa, o Chelsea recebe o campeão Liverpool, enquanto o Leicester joga em casa com o Burnley.



Na segunda-feira, a segunda jornada encerra com a receção do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, ao Manchester City, e do Aston Villa ao Sheffield United.