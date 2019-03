Tottenham vence na Alemanha e elimina Borussia Dortmund nos oitavos

Lusa Comentários 05 Mar, 2019, 22:18 | Futebol Internacional

A formação germânica entrou na partida a todo o gás, procurando marcar um golo madrugador que lhe permitisse entrar novamente na disputa pelo apuramento para a próxima fase da liga milionária, mas apesar de dominar toda a primeira parte, e criar várias oportunidades de perigo, o jogo foi para o intervalo com o nulo no marcador.



E foi pouco depois do recomeço do encontro, aos 49 minutos, que o inevitável Harry Kane aproveitou um passe de rutura de Moussa Sissoko para matar a eliminatória, quebrando o ânimo dos alemães, que perderam o ascendente na partida e viram confirmada a eliminação.



O internacional português Raphael Guerreiro foi titular, tendo sido substituído por Christian Pulisic aos 62 minutos.