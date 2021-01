Tottenham vence Sheffield e sobe provisoriamente ao quarto lugar

O defesa costa-marfinense Serge Aurier fez logo aos cinco minutos o primeiro do jogo, relativo à 19.ª jornada da Premier League, e o ‘inevitável’ Harry Kane fez o 2-0 aos 40.



Já na segunda parte, a formação da casa, lanterna-vermelha em Inglaterra, reduziu, aos 59, através do irlandês David McGoldrick, mas o francês Tanguy Ndombélé fechou as contas aos 62, com uma finalização extraordinária que deu os três pontos ao Tottenham.



A turma orientada por Mourinho está agora provisoriamente no quarto posto, com 33 pontos em 18 jogos, enquanto o Sheffield é o último, com apenas cinco pontos em 19 jornadas.



O jogo que estava agendado para as 12:00, entre o Aston Villa e o Everton, foi adiado devido ao surto de covid-19 na formação anfitriã.