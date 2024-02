Toulouse perde em casa com o Nantes antes de visitar o Benfica na Liga Europa

O Toulouse, adversário do Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, perdeu hoje em casa com o Nantes, ficando apenas um ponto acima da 'linha de água' na Liga francesa.

O avançado egípcio Mostafa Mohamed, logo ao segundo minuto, através livre direto, adiantou o Nantes e, aos 51, assistiu Tino Kadewere, do Zimbabwe, para o 2-0.



Foi apenas aos 90+6 que o Toulouse marcou o tento de honra, num cabeceamento do neerlandês Thijs Dallinga.



Com a terceira derrota consecutiva em casa, intercaladas com dois triunfos fora, o Toulouse desceu para a 14.ª posição, com 20 pontos, apenas mais um do que o Laurient, 16.º.



O Benfica joga a primeira mão na quinta-feira no Estádio da Luz, com a eliminatória a ser resolvida uma semana mais tarde, 22 de fevereiro, em Toulouse.