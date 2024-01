Toulouse volta a vencer na Liga francesa três meses depois

O suíço Vincent Sierro marcou, aos 12 minutos, o golo da vitória da equipa do sul de França, que tinha vencido pela última vez na Ligue 1 em 01 de outubro, há três meses, curiosamente diante do mesmo adversário e pelo mesmo resultado, na sétima jornada.



Com este triunfo, o Toulouse subiu ao 14.º lugar, com 17 pontos, atirando o Metz - que terminou reduzido a 10 elementos por expulsão de Herelle, aos 72 minutos - para o 16.º e antepenúltimo posto.



O Toulouse vai defrontar o Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, com a primeira mão marcada para 15 de fevereiro, no Estádio da Luz, em Lisboa, e a segunda para 22 do mesmo mês, em França.



Já o Brest capitalizou a derrota do Mónaco no sábado e subiu ao terceiro lugar, graças ao quarto triunfo seguido na competição, diante do Montpellier, por 2-0, com golos de Hugo Magnetti e Jeremy Le Douaron.



O Brest tem agora 34 pontos, mais um do que o Mónaco (33), quarto, e menos um face ao Nice (35), segundo, que também foi derrotado no sábado.



Na quinta posição, com 31 pontos, segue o Lille, de Paulo Fonseca, que hoje bateu o Lorient por 3-0, com tentos de Jonathan David, Remi Cabella e Edon Zhegrova, este último assistido pelo lateral luso Tiago Santos, que foi titular.



O Nantes (13.º) averbou o quarto desaire consecutivo na Ligue 1, por 2-1, na receção ao ‘aflito’ Clermont (17.º), com o golo decisivo a ser apontado aos 89 minutos, por Jim Allevinah.



O Paris Sain-Germain lidera a Liga francesa, com 40 pontos, podendo hoje alargar a vantagem para os principais perseguidores na visita ao Lens, oitavo colocado.