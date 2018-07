Trabalho e confiança no segredo da vitória de Portugal

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Jul, 2018, 08:35 / atualizado em 30 Jul, 2018, 08:35 | Futebol Internacional

A seleção de Portugal sagrou campeã europeia de futebol Sub-19, depois de derrotar a Itália

por 4-3.



Os jogadores João Filipe (Jota) e Trincão marcaram durante os 90 minutos mas antes do apito final os italianos conseguiram marcar. Depois foi “Jota” quem voltou a dar vantagem a Portugal no prolongamento mas os italianos voltaram a igualar, até que aos 109 minutos Pedro Correia marcou o golo que valeu o título de campeão europeu à seleção sub-19.



O selecionador Hélio Sousa dá mérito à equipa e aponta as razões do sucesso.





A seleção portuguesa de Sub-19 regressa a Portugal esta segunda-feira com chegada prevista para o aeroporto de lisboa para as 21h30.O jogador Francisco Trincão pediu o apoio dos portugueses na chegada a Lisboa.Amanhã (terça-feira) a equipa portuguesa de futebol Sub-19 tem encontro marcado com o Presidente da República à hora do almoço no Palácio de Belém.