Transferência do ano: reflexos

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Jul, 2018, 10:35 / atualizado em 11 Jul, 2018, 11:06 | Futebol Internacional

Por Itália os jornais cobrem as primeiras páginas com fotografias e letras gigantescas a anunciar a chegada do melhor do Mundo ao campeonato da série A.



Em Espanha a primeira página do jornal "Marca" está preenchida com bolas de futebol, cada uma delas a representar um golo do português nos 438 jogos em Madrid com o título: "Não haverá outro igual", parte Cristiano, a lenda dos 451 golos ao serviço do Real.



Ao meio da capa a fotografia da “chilena” que Ronaldo protagonizou precisamente em Turim quando defrontou a Juventus na última época, na Liga dos Campeões.



O Real Madrid recebe 100 milhões de euros. Outros 12 são para repartir em comissões e pagamentos solidários.



O Sporting, clube que formou Ronaldo, encaixará 2,25 milhões de euros, ao abrigo do mecanismo de solidariedade da FIFA.





O Nacional da Madeira, clube por onde Ronaldo passou depois do Andorinha, terá direito a 250 mil euros.



"Negócio do século" para a imprensa italiana

Os jornais diários italianos fizeram esta quarta-feira capa com a transferência do futebolista português Cristiano Ronaldo para o Juventus, transação descrita como "o negócio do século".



O diário italiano La Gazzeta dello Sport escreveu "Eu vou!", aludindo ao grito de Cristiano Ronaldo para celebrar a transferência para o novo clube.



O diário romano Corriere dello Sport faz título com "Seja a luz", para destacar a importância que a contratação de Ronaldo vai ter não só para o Juventus, mas também para o futebol italiano em geral.



O Tuttosport, de Turim, escreve "Aqui está!", agregando uma fotomontagem do jogador português a celebrar um golo com a camisola da Juventus.



A chegada de Cristiano Ronaldo à Juventus também faz capa nos diários generalistas italianos, como La Republica, Corriere dela Sera ou o La Stampa.



Para o La Stampa, o português vai abrir uma nova era no futebol italiano, que já não contava com a presença de um vencedor vigente da Bola de Ouro há 11 temporadas -- altura em que o brasileiro Kaká estava no AC Milan.



Sétimo português a jogar na "Juve"



Na quarta-feira, a Juventus confirmou a contratação de Cristiano Ronaldo, de 33 anos, por quatro temporadas, até junho de 2022, mediante o pagamento de 100 milhões de euros ao Real Madrid.







Ronaldo vai ser o sétimo português a juntar-se ao clube de Turim, depois de Rui Barros, Paulo Sousa, Dimas, Jorge Andrade, Tiago e João Cancelo, contratado neste defeso ao Valência.





A Juventus domina o historial do campeonato italiano, com 34 títulos de campeão, sete dos quais conquistados ininterruptamente desde 2011/12 -- os quatro últimos sob o comando do atual treinador, Massimiliano Allegri.



Aos 33 anos, o capitão da seleção portuguesa vai defender o quarto clube na carreira sénior, depois de Sporting (2002/03), Manchester United (2003/04 a 2008/09) e Real Madrid (2009/10 a 2017/18).



Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, Cristiano Ronaldo estava ligado contratualmente até 30 de junho de 2021 ao emblema "merengue", ao serviço do qual conquistou quatro Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, duas Supertaças Europeias, dois campeonatos, duas Taças do Rei e duas Supertaças de Espanha.