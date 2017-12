Treinador Carlos Carvalhal suspenso por um jogo e multado em 3.000 libras

Lusa 11 Dez, 2017, 21:52 / atualizado em 11 Dez, 2017, 21:52 | Futebol Internacional

A decisão, do Comité Independente de regulação da FA, segue-se à expulsão do treinador português no jogo em casa diante do Hull City, em que a equipa do Sheffield empatou 2-2, com os visitantes a marcarem o golo da igualdade já nos descontos.



O Sheffield Wednesday é 14.º classificado no 'Championship' competição que determina o acesso à Liga inglesa, e na qual a liderança pertence ao Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo.