Treinador Claudio Ranieri deixa Sampdoria no fim da época

Ranieri, de 69 anos, que termina contrato com a Sampdoria em junho, deu a conhecer a decisão durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado, com o Parma, da 38.ª e última jornada do campeonato italiano.



“Disse hoje à equipa que não fico para o ano. Esta época lutámos, lutámos e fizemos muitos jogos bons, e outros que deram errado. Mas isso é futebol”, referiu o treinador italiano, que na última temporada conseguiu evitar a despromoção.



Com uma vantagem de cinco pontos à entrada para a última jornada sobre o Verona, 10.º classificado, e a 10 do Sassuolo, oitavo colocado, a Sampdoria tem a garantia de terminar a Série A no nono posto.



Ranieri, que não teve proposta para renovar para a próxima época, assumiu o comando da Sampdoria em outubro de 2019, com a equipa em último lugar, e encetou uma recuperação que levou a formação de Génova à 15.ª posição final.