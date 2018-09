Treinador da Juventus diz que expulsão de Ronaldo já faz parte do passado

Lusa Comentários 22 Set, 2018, 13:37 | Futebol Internacional

“O Cristiano fará um grande jogo, como fez na primeira meia hora no jogo da ‘Champions’. Esperamos sempre muito dele, mas não tem de demonstrar nada”, disse Massimiliano Allegri em conferência de imprensa.



O treinador dos campeões italianos voltava assim a falar da expulsão do futebolista português, que viu o cartão vermelho aos 29 minutos do jogo com o Valência, na quarta-feira, na estreia pela ‘Juve’ na competição.



A situação gerou grande polémica, com alguns treinadores de outras equipas a colocarem-se ao lado de Cristiano Ronaldo, nomeadamente Diego Simeone, do Atlético Madrid, e Julen Lopetegui, do Real Madrid, considerando exagerada a ação do árbitro Felix Brych.



“Tem de continuar a jogar, a aproveitar e a marcar golos. Ele [Cristiano Ronaldo] é muito exigente consigo mesmo e amanhã [domingo] terá uma grande prestação. A história de quarta-feira está no passado. É o melhor jogador do mundo e um grande valor para a equipa”, acrescentou Allegri.



A expulsão, num jogo em que a Juventus venceu por 2-0, foi a primeira de Ronaldo na competição, num incidente em que o futebolista se desentendeu com um adversário e tocou-lhe, aparentemente ao de leve, na cabeça.