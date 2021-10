Treinador do Bayern Munique testa positivo apesar de vacinado

", lê-se na mensagem do clube bávaro.

O técnico adversário dos encarnados, 34 anos, já não se deslocou na noite de quarta-feira ao Estádio da Luz para a partida da terceira ronda do Grupo E da "Champions" e a sua ausência foi justificada com uma indisposição devido a “sintomas de gripe” pelo diretor desportivo, Hassan Salihamidzic.



Segundo o Ministério da Saúde germânico, todas as pessoas com testes positivos são obrigadas a 14 dias de quarentena.



Assim, Nagelsmann deverá ficar de fora dos próximos quatros encontros do Bayern, incluindo a visita do Benfica (2 de novembro), na quarta jornada da Liga dos Campeões.