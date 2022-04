Treinador do Bodo/Glimt castigado falha decisão com a Roma

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA suspendeu, de forma provisória, Kjetil Knutsen, e o português Nuno Santos, que no fim do encontro, disputado na quinta-feira, na Noruega, se enfrentaram.



A UEFA designou um inspetor disciplinar para analisar o caso, depois de o Bodo/Glimt ter pedido àquele organismo que pudesse tornar público um vídeo que mostra vários elementos da equipa técnica de Mourinho, incluindo Nuno Santos, a agredirem o seu treinador, Kjetil Knutsen.



Esta reação do clube norueguês surgiu depois de ter vindo a público na imprensa italiana, através do jornal Il Messaggero, que Knutsen, teria dado um murro a Nuno Santos, elemento da equipa técnica de José Mourinho, alvo de uma queixa-crime por parte dos noruegueses.



Essa versão foi contrariada pelo técnico norueguês, que se disse estarrecido com o comportamento que a Roma teve neste jogo que os noruegueses venceram, por 2-1.



Segundo Knutsen, tudo isto foi o culminar de um comportamento contra os regulamentos, em que o treinador de guarda-redes Nuno Santos saiu durante quase todo o jogo da zona onde lhe era permitido estar e esteve continuamente a insultá-lo.



O Bodo/Glimt já tinha goleado esta época a Roma, por 6-1, na fase de grupos da Liga Conferência Europa.