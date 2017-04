Treinador do Burnley considera "excessiva" sanção imposta a Joey Barton

Lusa 27 Abr, 2017, 19:33 | Futebol Internacional

"Dezoito meses parece-me muito tempo se comparação com outras situações que se vêm neste desporto (...) considero esta sanção desmesurada e excessiva", disse o técnico do Burnley, na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Crystal Palace, para a Primeira Liga inglesa.



Barton, de 34 anos, reconheceu ter realizado 1.260 apostas em jogos de futebol durante 10 anos, sendo agora "suspenso de toda a atividade com efeito imediato" -- os regulamentos da Federação Inglesa de Futebol (FA) impedem os jogadores de apostarem.



Entre 2006 e 2016, período em que o internacional inglês confessou ter apostado, Barton representou Manchester City, Newcastle, Queens Park Rangers, Marselha (França) e Glasgow Rangers (Escócia).



"Temos de respeitar a decisão (da FA). Querem fazer uma demonstração de força. Quero ver agora se vão pôr fim com a mesma determinação a outras situações que vemos no futebol e sobre as quais me tenho queixado nos últimos dois anos", apontou o técnico.