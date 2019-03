Treinador do Dínamo acredita poder eliminar Benfica

Lusa Comentários 06 Mar, 2019, 20:30 / atualizado em 06 Mar, 2019, 20:35 | Futebol Internacional

"Acho que o Benfica é o grande favorito nesta eliminatória, mas acredito que temos as nossas hipóteses. O Benfica está em grande forma, tem grandes individualidades e uma excelente equipa. Mas se a minha equipa jogar com a máxima concentração e disciplina podemos ganhar o jogo de amanhã (quinta-feira), afirmou Bjelica, dando como exemplo a atitude da sua equipa na segunda parte frente aos checos do Viktoria Plzen, na eliminatória anterior.



O técnico croata não se mostrou preocupado com o facto de o treinador Bruno Lage proceder a muitas alterações nos jogos da Liga Europa em relação aos do campeonato português.



"Os problemas que o Benfica nos vai criar não têm a ver com essas alterações, mas sim com a qualidade da sua equipa. O treinador do Benfica quer dar oportunidade a outros jogadores, mas nós vimos os últimos jogos da equipa, conhecemos os jogadores e essas eventuais alterações não nos vão causar problemas", disse.



Questionado sobre se o atual treinador do Bayern de Munique, o seu compatriota Niko Kovac, lhe forneceu informações acerca do Benfica, Bjelica admitiu-o: "Sim, falei com ele e deu-me várias informações acerca do Benfica, mas não vou partilhar convosco essa conversa. É verdade que o Benfica mudou alguns jogadores em relação à equipa que apresentou na Liga dos Campeões, mas essas informações são sempre úteis".



Os alemães do Bayern de Munique defrontaram por duas vezes o Benfica, então sob o comando técnico de Rui Vitória, no Grupo E da Liga dos Campeões Europeus, o qual integrava igualmente as equipas do Ajax, da Holanda, e do AEK Atenas, da Grécia.



O avançado do Dínamo Bruno Petkovic não quis falar sobre os pontos fracos e fortes do Benfica, alegando que estava "focado na qualidade e na capacidade" da sua equipa para eliminar a equipa portuguesa da Liga Europa.



"Ainda não entrámos em detalhes sobre o jogo com o Benfica, o nosso treinador só nos falou de algumas coisas básicas sobre o jogo. Além disso, estamos concentrados no nosso jogo e no que podemos fazer para eliminar o Benfica", disse Petkovic.