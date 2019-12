Treinador do Eintracht quer encerrar fase negativa com triunfo sobre o Vitória

Segundo classificado do grupo F, com nove pontos, o semifinalista da edição anterior da Liga Europa depende apenas de si para se apurar para a fase seguinte, no jogo da sexta e última jornada, com início às 17:55 de quinta-feira, em casa.



O técnico lembrou que o triunfo sobre os portugueses, além de necessário para manter a esperança de repetir a última participação europeia, pode também ser um ‘antídoto' para o ciclo que a equipa vive na liga alemã, na qual registou três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos e caiu para a 11.ª posição, com 18 pontos, após 14 rondas.



"O objetivo é vencer e chegar à fase a eliminar. Aí, podemos novamente conseguir algo grande para o clube. Esse sentimento de conquista pode ser uma ‘faísca' para melhorarmos nos últimos jogos deste ano [de 2019]", disse o treinador austríaco, em conferência de imprensa.



Hütter reconheceu que a equipa onde alinham os avançados portugueses Gonçalo Paciência e André Silva poderia acusar "algum medo e ansiedade" caso tivesse perdido na receção ao Hertha de Berlim (2-2), na jornada anterior do campeonato, mas mostrou-se convicto numa "boa resposta" dos seus pupilos.



Apesar de o Vitória ser o quarto e último classificado do grupo, com dois pontos, e estar já eliminado da competição, o treinador disse que espera encontrar um conjunto "tecnicamente bom", que vai querer "dar uma boa imagem", à semelhança dos jogos anteriores da prova.



“A primeira mão em Guimarães não foi fácil. Portanto, também não será uma tarefa fácil amanhã [quinta-feira]. O Vitória também mostrou o que pode fazer frente ao Arsenal. Temos que dar tudo para conseguir vencer”, advertiu André Silva.



O Eintracht disputa ainda um lugar na próxima fase com o Standard de Liège, formação belga que ocupa o terceiro lugar do grupo, com sete pontos, e que vai receber na quinta-feira os ingleses do Arsenal, líderes, com 10, mas o técnico austríaco "quer vencer e não esperar" pelo desfecho do outro embate.



O Eintracht Frankfurt, segundo classificado do grupo F, com nove pontos, recebe o Vitória de Guimarães, quarto e último classificado, com dois, num jogo agendado para as 17:55 (hora de Lisboa), no Estádio Commerzbank, em Frankfurt, com arbitragem do lituano Gediminas Mazeika.