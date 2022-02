Treinador do Estugarda elogia Tiago Tomás

”, disse o técnico, acrescentando que o avançado tem causado uma boa impressão e que agora importa ver as ideias que já estão assimiladas.Matarazzo considera que Tiago Tomás pode funcionar como avançado centro, mas também como extremo direito.”, disse ainda o técnico.O avançado, de 19 anos, foi oficializado em 30 de janeiro como reforço do Estugarda, até junho de 2023, numa cedência do Sporting por época e meia, e com uma cláusula de compra, segundo a imprensa, fixada em 15 milhões de euros.Tiago Tomás, que fez quase toda a formação no Sporting, chegando à equipa principal em 2019/20, tem no Estugarda a sua primeira experiência no estrangeiro.

A equipa é 17.ª e penúltima classificada na Liga alemã, em zona de descida de divisão.