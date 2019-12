Treinador do Feyenoord acredita que pode "surpreender" FC Porto

O técnico da formação de Roterdão, que, tal como os 'dragões', precisa de vencer para seguir para os 16 avos de final da competição, apontou o FC Porto como "a melhor equipa do grupo", mas sublinhou que os quatros conjuntos ainda têm possibilidade de se qualificar.



"Vamos jogar contra uma equipa melhor, mas podemos surpreender. Temos de mostrar uma boa defesa, tomar iniciativa e aproveitar as oportunidades. O FC Porto empatou o último jogo com o Belenenses [na I Liga], por isso sabemos que tudo é possível", disse Dick Advocaat.



O treinador holandês reconheceu, ainda assim, que a tarefa da sua equipa "é muito difícil", mas alertou que esta é uma das partidas em que não precisa de motivar os seus pupilos.



"Jogámos num estádio maravilhoso e contra uma grande equipa. Não é preciso motivar os jogadores. Sabemos qual é o resultado que queremos e que temos de aproveitar as oportunidades, tal como o fizemos no jogo na Holanda [vitória por 2-0]. Não temos nada a perder, podemos jogar descontraídos e assumir a iniciativa para dificultar o adversário", partilhou o experiente treinador holandês.



Já o defesa-central brasileiro Eric Botteghin, que há vários anos alinha no Feyenoord, apontou que a equipa "não pode dar muito espaço ao adversário", destacando a qualidade dos jogadores do FC Porto.



"É difícil fazer um destaque individual. Têm uma equipa de muita qualidade, com jogadores que podem decidir o jogo a qualquer instante. São a equipa mais forte e qualificada do grupo e a mais difícil de ser batida", analisou o jogador brasileiro.



O FC Porto recebe na quinta-feira os holandeses do Feyenoord, numa partida agendada para as 20:00, que terá arbitragem do alemão Denis Aytekin, na derradeira jornada do grupo G da Liga Europa de futebol.