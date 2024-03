Treinador do Lecce despedido após agredir adversário

A situação aconteceu após o apito final, com o treinador a entrar no relvado e a dar, segundo parecem demonstrar as imagens, uma cabeçada ao avançado do Verona Thomas Henry, quando este discutia com o defesa do Lecce Marin Pongracic.”, comunicou hoje o clube.Nas imagens divulgadas, D’Aversa caminha para junto dos jogadores, inclina a cabeça e parece dar uma cabeçada a Thomas Henry, que de imediato cai no chão, embora o treinador defenda que não o fez.Perante o incidente, num jogo em que o Verona venceu em casa do Lecce por 1-0, o árbitro Daniele Chiffi expulsou o técnico, mas também o avançado.Na Serie A, o Lecce é 15.º classificado, apenas um ponto acima da linha de descida, enquanto o Verona subiu a 13.º, mas também a dois pontos da zona de perigo.