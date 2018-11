Treinador do Leicester diz que "não foi fácil preparar" o próximo jogo em casa

Lusa Comentários 08 Nov, 2018, 18:27 | Futebol Internacional

"Não foi fácil preparar este jogo, as emoções, a falta de consistência nas sessões de treino. Mas vamos compensar com o nosso estado de espírito e com a nossa atitude", revelou Claude Puel, na conferência de imprensa de antevisão do encontro deste sábado para a liga inglesa frente ao Burnley, o primeiro em casa após o acidente que vitimou o presidente do clube, o tailandês Vichai Srivaddhanaprabha.



O técnico francês do Leicester, clube no qual alinham os portugueses Ricardo Pereira e Adrien Silva, acrescentou: "É o nosso primeiro jogo em casa e há muita emoção em torno dele. Mas os jogadores mostraram grande maturidade, como uma família. É importante honrar o nosso presidente. Eles aprenderam muito sobre si mesmos e eu estou orgulhoso de todos eles."



Vichai Srivaddhanaprabha e outras quatro pessoas morreram em 27 de outubro, quando o helicóptero em que seguiam caiu e explodiu no lado de fora do King Power Stadium, após um jogo da primeira liga inglesa.