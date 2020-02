Treinador do Leverkusen diz que Tapsoba contou os "segredos todos" do FC Porto

O treinador do Bayer Leverkusen, Peter Bosz, afirmou hoje que aprendeu os "segredos todos" do FC Porto através de Tapsoba, ex-futebolista do Vitória de Guimarães, destacando as qualidades "físicas e técnicas" da equipa portuguesa.