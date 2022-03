Treinador do Rangers espera encontrar um Braga forte nos quartos de final

"É uma equipa forte. Os clubes portugueses são sempre adversários difíceis. Vamos preparar-nos bem para esta eliminatória e trabalhar muito para nos qualificarmos para a próxima ronda", disse o treinador neerlandês, em reação ao sorteio realizado hoje na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.



Giovanni van Bronckhorst manifestou-se "expectante" pelo confronto com a equipa portuguesa, que não é nenhuma desconhecida para o técnico neerlandês: "Estavam no mesmo grupo do Estrela Vermelha, por isso, já observámos os jogos em que se defrontaram", explicou.



O campeão escocês eliminou nos oitavos de final o Estrela Vermelha, que venceu o Grupo F da primeira fase da prova, com mais um ponto do que o Braga, que foi derrotado por 2-1 em Belgrado e empatou 1-1 na receção à equipa sérvia.



O técnico do Rangers, de 47 anos, pretende "fazer tudo para ultrapassar a eliminatória", contando com o apoio dos adeptos escoceses para reeditar o desfecho do confronto da época 2019/20, quando as duas equipas se defrontaram nos 16 avos de final da Liga Europa e a formação de Glasgow seguiu em frente, com duas vitórias.



"Estar envolvido nas competições europeias é especial para todos nós e viajar pela Europa com o apoio tão forte dos nossos adeptos motiva-nos imenso. Jogar em Braga com 6.000 ou 7.000 adeptos é sempre bom. Temos uma boa química com eles e eles puxam por nós", assinalou.



A equipa bracarense, que foi finalista vencida da prova em 2010/11, frente ao FC Porto (1-0), vai receber o Rangers em 07 de abril, data da primeira mão dos quartos de final, deslocando-se a Glasgow uma semana mais tarde, em 14.



O Sporting de Braga, que afastou o Mónaco nos 'oitavos' da segunda prova europeia de clubes, ao vencer por 2-0 em casa e empatar 1-1 fora, encontrará nas meias-finais o vencedor do embate entre o Leipzig e a Atalanta, caso ultrapasse o segundo classificado do campeonato escocês.



A final da Liga Europa de 2021/22 está marcada para 18 de maio, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha.