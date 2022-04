Treinador do Rangers quer mudar de "chip" com Braga

Segundo classificado do campeonato escocês, o Rangers vem de uma derrota caseira no dérbi de Glasgow com o Celtic (2-1), tendo ficado a seis pontos dos grandes rivais na tabela classificativa. Giovanni van Bronckhort admite que a equipa ficou "triste e desapontada" com esse resultado e quer que os seus jogadores mudem o "chip" para a eliminatória europeia.”, reforçou em conferência de imprensa, esta terça-feira, ainda em Glasgow.Para o técnico neerlandês, esta “".”, disse.O técnico do Rangers elogiou o Sporting de Braga, “”, disse, destacando ainda o facto de os minhotos terem eliminado o Sheriff e o Mónaco.”, disse.Giovanni van Bronckhorst desvalorizou ainda a eventual menor experiência do Sporting de Braga pela grande aposta em jogadores mais jovens esta época, notando que "", frisou.O treinador notou que “é raro para uma equipa escocesa” estar ainda nas competições europeias, mas lembrou que o Rangers tem tido boas prestações na Europa nos últimos anos, lembrando os tempos de Steven Gerard como treinador, durante os quais, na temporada 2019/20, atingiu os oitavos de final após eliminar o Sporting de Braga nos ’16 avos’, com vitórias em Glasgow (3-2) e em Braga (1-0).”, referiu a propósito.O avançado colombiano Alfredo Morelos, melhor marcador da equipa, é ausência confirmada para a eliminatória devido a lesão, algo que o técnico neerlandês lamentou, considerando-a “uma grande baixa”.O defesa-esquerdo Calvin Bassey apelou à união da equipa após o jogo com o Celtic, esperando que essa derrota “não tenha muito impacto” na quinta-feira.”, disse.Sporting de Braga e Rangers defrontam-se a partir das 20h00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.