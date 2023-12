Treinador do Toulouse satisfeito por defrontar Benfica

"Ficámos todos muito contentes quando soubemos que o Benfica era o nosso oponente, porque, como costumo dizer, estamos na Europa para disputar estes jogos, com cenários magníficos", começou por dizer o treinador.



Martínez lembrou que o primeiro jogo é no Estádio da Luz, em 15 de fevereiro, e que o primeiro objetivo é sair de Lisboa com um bom resultado.



"O primeiro jogo é lá, por isso, vamos tentar ser competitivos e conseguir um bom resultado lá. E aqui, com os nossos adeptos, vamos dar o nosso melhor", perspetivou o treinador, com o Toulouse a querer prosseguir a campanha europeia.



Na reação ao sorteio, divulgada pelos canais do clube francês, também o capitão Vicent Sierro se mostrou feliz com o sorteio.



"É uma bela equipa. É magnífico", disse o médio, depois de estalar os dedos quando foi anunciado o nome do Benfica.



O jogo entre Benfica e Toulouse, que se jogará primeiro no Estádio da Luz, em 15 de fevereiro, e a segunda mão fora, em 22, será o primeiro oficial entre os dois emblemas.